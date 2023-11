Serbia: genitori ragazzi uccisi in scuola primaria Ribnikar protestano contro il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mattina del 3 maggio uno studente tredicenne della scuola ha ucciso con un'arma da fuoco dieci persone e ne ha ferite sei nei locali dello stesso edificio. La Procura di Belgrado ha confermato pochi giorni fa le accuse contro il padre e la madre del ragazzo. La Corte chiede 12 anni di reclusione per il padre, accusato di reati gravi contro la sicurezza pubblica, ovvero di aver addestrato il figlio di 13 anni all'uso di armi ad aria compressa e da fuoco e di non aver conservato le armi in un luogo sicuro come richiesto dalla legge. Per la madre l'accusa ha chiesto una reclusione di due anni e mezzo per il reato di produzione, detenzione e trasporto illegali di armi e sostanze esplosive. Anche il presidente del poligono di tiro e l'istruttore del club dove il ragazzo andava ad esercitarsi sono stati accusati del reato penale di falsa dichiarazione. (Seb)