Cisgiordania: fonti stampa, incursione Israele a Jenin da oltre 12 ore, 20 palestinesi arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oltre 12 ore, è in corso una presunta incursione delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città palestinese di Jenin, in Cisgiordania, in cui almeno 20 persone sono state arrestate. Lo hanno riferito fonti locali all'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera", secondo cui durante l'incursione sono state distrutte due abitazioni, alcune strade e condotte d'acqua. Sono inoltre rimaste ferite almeno sei persone, tra cui due bambini, secondo quanto dichiarato da alcuni operatori sanitari ad "Al Jazeera". Durante le operazioni, le Idf hanno bloccato gli ingressi di due ospedali principali di Jenin. (Res)