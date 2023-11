© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo arrivare ad un’unica identità digitale, che è la carta di identità elettronica. E ci arriveremo in anticipo rispetto all’Europa”. Lo ha assicurato il sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Alessio Butti, intervenendo in occasione della conferenza “La semplificazione normativa far presente e futuro”, in corso a Roma. (Rin)