Calcio: Lotito (FI) sulla Lazio, ieri abbiamo visto squadra viva e determinata

- "Abbiamo visto una squadra viva, compatta, determinata, dotata di ferocia agonistica, quello che volevo appunto che accadesse". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, Claudio Lotito, parlando con i cronisti, in Transatlantico alla Camera, a margine della riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice costituzionale, all'indomani della qualificazione del club biancoceleste agli ottavi di Champions League. Passaggio del turno ottenuto grazie alla vittoria di ieri sera, per due a zero, all'Olimpico di Roma, contro il Celtic. (Rin)