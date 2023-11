Pnrr: Fitto, grazie a revisione sette nuove riforme per semplificare sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nelle scorse ore abbiamo valutato positivamente la revisione del Pnrr: fra le altre cose abbiamo puntato ad inserire sette nuove riforme che vanno nella direzione della semplificazione” del nostro sistema. Lo ha sottolineato il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione, il Sud ed il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo in occasione della conferenza “La semplificazione normativa far presente e futuro”, in corso a Roma. Dalla Commissione europea “abbiamo ottenuto 145 modifiche nell’ambito complessivo del Piano”, ha poi ricordato il ministro. (Rin)