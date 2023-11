Libia: premier Dabaiba, pronto a qualsiasi iniziativa a sostegno delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, si è detto “pronto a partecipare e sostenere qualsiasi iniziativa finalizzata a facilitare lo svolgimento delle elezioni”, a condizione che sia istituito "un organo supremo" con la capacità di supervisionare il processo di voto. Rivolgendosi al popolo libico in un discorso registrato, il premier dell’esecutivo riconosciuto dalla comunità internazionale sembra aver accolto con favore l’iniziativa lanciata dall’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, affinché i principali soggetti politici libici si riuniscano attorno a un tavolo per superare gli ostacoli che ancora si frappongono allo svolgimento delle elezioni. Il premier ha indicato di voler “rispondere seriamente a tutte le proposte volte a aumentare la fiducia (…) nel processo elettorale”, ma ha indicato la “necessità di avere un organo supremo, con la partecipazione di tutte le parti militari e di sicurezza di tutte le regioni della Libia, per supervisionare le elezioni, per uscire dalla crisi e per garantire la sicurezza delle elezioni alla luce dell’attuale divisione” che persiste nel Paese. Infine, Dabaiba ha affermato che le elezioni del 2021 – al quale egli stesso avrebbe dovuto partecipare - sono state rimandate a causa di “leggi difettose” che “non sono state attuate nella loro forma corretta”. (Lit)