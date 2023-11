Spagna: il 2 dicembre primo incontro tra socialisti e JxCat a Ginevra per prima verifica accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed Uniti per la Catalogna (JxCat) terranno il loro primo incontro a Ginevra, Svizzera, il 2 dicembre dopo l'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez per una prima verifica degli accordi raggiunti. Lo hanno riferito fonti dei due partiti consultate dal quotidiano "El Confidencial". Il patto prevedeva che il primo incontro tra le due parti si tenesse nel mese di novembre, ma è poi slittato per problemi di "agenda" dei socialisti. (Spm)