Giustizia: Urso, rischio opposizione giudiziaria? Scoperta l’acqua calda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Ricordo che la sorte del primo governo di centrodestra nel 94 fu deciso da un avviso di garanzia al presidente del Consiglio di allora. Sappiamo la storia del nostro Paese, proprio per questo siamo in campo nel rispetto dei poteri ma nella consapevolezza che sono i cittadini ad indicare il governo a cui intendono affidare le sorti del Paese”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di “Ping pong” su Rai Radio1. Per alcuni il rischio di un'opposizione giudiziaria, lanciata dal ministro Crosetto, è come la scoperta dell’acqua: “Posso dirlo? E’ così”, ha commentato Urso. “Nordio è l’uomo giusto per portare avanti in un clima di serenità e confronto le riforme nel campo della giustizia”, ha concluso il ministro.(Rin)