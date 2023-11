Scuola: presidi, chiamati a compensare inefficienze burocratiche di altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre Valditara annuncia con entusiasmo il bonus di Natale con il tono inappropriato della cortese elargizione, assistiamo nello stesso momento a un graduale e inesorabile smantellamento della scuola, vista anche l'ultima legge di Bilancio e le mancate risorse dedicate all'istruzione. Gli impegni scolastici per i dirigenti e il personale diventano sempre di più un groviglio di faccende paradossali in cui la scuola è chiamata a una responsabilità di azione che non trova riscontro in nessun obbligo giuridico". Lo dichiarano, in una nota, il sindacato dei presidi, DirigentiScuola che chiede un incontro urgente al ministro e un'azione immediata da parte del dicastero. In assenza di risposte l'Associazione inviterà tutti i dirigenti scolastici al rifiuto di sottoscrivere ulteriori accordi di concessione, difendendo la categoria in ogni sede. "Il riferimento è allo specifico applicativo Nuova Passweb attraverso cui le scuole dovrebbero gestire, per conto dell'Inps, le posizioni assicurative del personale. A ciò si aggiungono le scadenze del Pnrr che, annunciato come una manna dal cielo, ci sembra, al momento, solo pura illusione. Adempiere agli obblighi previsti dai fondi europei ha determinato, come più volte abbiamo denunciato, un sovraccarico di lavoro all'interno delle segreterie scolastiche. Le scuole faticano a concludere le azioni progettuali avviate, ad assicurare il target, a dare inizio a nuove misure che sostanzialmente sono imposte con tempi improponibili", spiega il sindacato. "Le istituzioni scolastiche – aggiunge il presidente Attilio Fratta - attendono un cenno di presenza da parte del Ministero per essere sollevate da pesi burocratici chiaramente estranei ai loro ambiti di intervento. Le scuole non si tirano fuori dai loro compiti educativi. Sicuramente si tireranno fuori dall'esecuzione di 'ordini' illegittimi che provengono da altre amministrazioni per colmare ogni debolezza del sistema amministrativo. È arrivato il momento di assumere posizioni di serietà e di rispetto nei confronti del lavoro che si svolge nelle scuole", conclude.(Rin)