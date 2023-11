Calcio: Lotito (FI) sulla Lazio, ci sono condizioni per fare bene in campionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è una parabola del Vangelo che dice che quando uno cade l'importante è poi rialzarsi. Speriamo che quello di ieri sia stato un segnale per fare capire a tutto il club che ci sono le condizioni per fare bene". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, Claudio Lotito, parlando con i cronisti, in Transatlantico alla Camera, a margine della riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice costituzionale, sulla partenza stentata in campionato del club biancoceleste che ieri, intanto, si è qualificato per gli ottavi di Champions League. (Rin)