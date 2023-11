Somalia: stallo politico, presidente del Puntland nomina comitato per negoziati con l'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Puntland, Said Abdullahi Deni, ha nominato un comitato di sette membri incaricato di negoziare con l'opposizione per risolvere lo stallo politico nella regione. Lo riferisce il sito d'informazione "Caasimada Online", secondo cui del comitato fanno parte figure influenti nell'agenda politica del Puntland. I colloqui con Deni erano stati precedentemente rifiutati dall'opposizione, che sostiene che l’enfasi posta dal presidente Deni sull’organizzazione di elezioni con il metodo “una persona, un voto” (suffragio universale) all’inizio del 2019 sia uno stratagemma dell’amministrazione per prolungare il suo mandato.(Res)