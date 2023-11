Legge Bilancio: Paita (Iv), indignata per pensioni medici, ripensare provvedimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle pensioni dei medici vedremo l'emendamento governativo. Ad oggi siamo ben lontani dall'aver capito cosa il governo voglia fare, l'impressione è che non abbia le idee molto chiare. Quello che indigna è che si sia andati a toccare una categoria, quella dei medici e del personale sanitario, che ha avuto un ruolo straordinario nella vicenda Covid. Il provvedimento va ripensato pesantemente". Lo ha detto a Skytg24 la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Non si può depotenziare il sistema sanitario nazionale - ha aggiunto -. Abbiamo il problema di trattenere le professionalità che sono essenziali e che invece in questo modo rischiano di abbandonare il paese. Impedirlo è un imperativo. Arriverà un correttivo? Prendiamo atto, ma il Paese è stato comunque lasciato in uno stato di incertezza molto grave". (Rin)