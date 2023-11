Pnrr: Calandrini (Fd'I), pagamento quarta rata risultato di lavoro instancabile governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'instancabile lavoro del governo Meloni permetterà di ottenere i fondi della quarta rata del Pnrr entro la fine di quest'anno, obiettivo raggiunto soltanto dall'Italia. È arrivato da qualche ora il primo via libera della Commissione Ue e non si può che essere soddisfatti". Lo dichiara in una nota il senatore Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. "Il governo ha avuto coraggio e lungimiranza apportando 150 modifiche al primo documento ed entro il 2023 l'Italia avrà ricevuto ben 102 miliardi di euro, più della metà del Pnrr previsto per la nostra nazione. I fondi serviranno a finanziare obiettivi che il governo intende perseguire ora utilizzandoli nei tempi previsti. Stiamo parlando della mobilità sostenibile; delle riforme degli appalti pubblici, dell'amministrazione fiscale e del sistema giudiziario; ma anche di incoraggiare le donne a entrare nel mercato del lavoro. Insieme alla legge di Bilancio questa somma contribuirà al rilancio dello Stato", conclude.(Com)