India-Usa: piano per omicidio separatista sikh, Nuova Delhi ha costituito comitato d’inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’India “ha costituito un comitato d’inchiesta ad alto livello per esaminare tutti gli aspetti rilevanti della questione” degli “input” ricevuti dagli Stati Uniti “relativi al nesso tra organizzazioni di sicurezza criminali, trafficanti d’armi, terroristi e altri”. Lo ha reso noto oggi il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi, precisando che il comitato è stato costituito il 18 novembre. “Il governo indiano adotterà le necessarie azioni di follow-up sulla base dei risultati del comitato d’inchiesta”, ha concluso il portavoce. La comunicazione fa seguito a quella del 22 novembre, dopo la pubblicazione di un articolo del “Financial Times” secondo il quale le autorità degli Stati Uniti hanno sventato un piano per l’assassinio, in territorio Usa, di un leader dei separatisti sikh e comunicato all’India il sospetto che il governo di Nuova Delhi fosse coinvolto. (segue) (Inn)