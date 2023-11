India-Usa: piano per omicidio separatista sikh, Nuova Delhi ha costituito comitato d’inchiesta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “Financial Times”, sulla base di “molteplici” fonti informate sul caso, ha rivelato che l’obiettivo sarebbe stato Gurpatwant Singh Pannun, cittadino statunitense e canadese nato nel Punjab indiano, fondatore del gruppo Sikhs for Justice (Sfj), che si batte per una patria sikh chiamata Khalistan. Non è chiaro quando sarebbero avvenuti i fatti né se il piano sia stato abbandonato a causa della protesta formale degli Stati Uniti o per l’intervento del Federal Bureau of Investigation (Fbi). Gli Stati Uniti avrebbero avvertito i propri alleati del piano dopo l’uccisione in Canada di un altro leader sikh, Hardeep Singh Nijjar, avvenuto vicino Vancouver nel giugno scorso e all’origine di una crisi diplomatica tra il Canada e l’India. (segue) (Inn)