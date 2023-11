India-Usa: piano per omicidio separatista sikh, Nuova Delhi ha costituito comitato d’inchiesta (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti, ha rivelato inoltre il “Financial Times”, è stata avviata un’azione penale riservata da parte della procura federale di New York sul presunto piano, contro almeno una persona sospettata di avervi preso parte. Il quotidiano economico-finanziario ha parlato anche di una persona presumibilmente coinvolta che nel frattempo ha lasciato gli Stati Uniti. Il dipartimento di Giustizia sta valutando se rendere pubbliche le accuse o aspettare l’esito delle indagini canadesi sull’omicidio di Nijjar. Né il dipartimento né l’Fbi e il consiglio di Sicurezza nazionale hanno rilasciato commenti sul procedimento. Pannun, contattato da “Ft”, non ha confermato se sia stato avvertito dalle autorità statunitensi di una trama per ucciderlo. (segue) (Inn)