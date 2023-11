India-Usa: piano per omicidio separatista sikh, Nuova Delhi ha costituito comitato d’inchiesta (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Khalistan è la patria per cui si battono gruppi separatisti sikh. Il movimento per il Khalistan ha origine nel Punjab, dove la popolazione è in maggioranza sikh (circa il 60 per cento, contro il due per cento scarso dell’intera India), nell’epoca coloniale britannica, ma cresce negli anni Settanta e raggiunge il suo culmine negli anni Ottanta. Dagli anni Novanta è andato scemando, sia per la repressione delle forze dell’ordine sia per le divisioni interne, anche se non è del tutto scomparso e trova ancora un seguito soprattutto tra gli espatriati (le più grandi comunità sikh di origine indiana sono in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti). I confini del Khalistan variano a seconda dei gruppi: la terra dei sikh potrebbe comprendere sia il Punjab indiano sia quello pachistano ma anche parti di altri Stati indiani, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu e Kashmir, Rajasthan. (Inn)