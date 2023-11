Salute: a Roma test gratuiti per Hiv e Hcv fino a fine anno, già effettuati 560 screening

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati a ottobre e andranno avanti fino a fine anno i test gratuiti per Hiv e Hcv nelle farmacie comunali e nei presidi mobili delle associazioni Anlaids, Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli e Villa Maraini a Roma. Finora sono stati effettuati già 560 screening, la metà di questi hanno riguardato persone che non avevano mai fatto un controllo di questo tipo. Entro fine anno è prevista la somministrazione di 5.200 test e si stima la copertura di un totale di 2.600 persone, attraverso gli sportelli, le sedi delle strutture coinvolte e le unità mobili che raggiungeranno i luoghi più sensibili della città. L'iniziativa, dopo un periodo di sperimentazione, sarà lanciata sul web e sui social network a partire da domani e in concomitanza con la giornata mondiale contro l'Aids che cade il primo dicembre. Intanto oggi la campagna, dal titolo “Facciamolo, rapido e gratuito. Campagna di screening rapido Hiv e Hcv per Roma Capitale”, è stata presentata nel corso delle commissioni capitoline Politiche sociali e Pari opportunità, presiedute da Nella Converti del Partito democratico e Michela Cicculli di Sinistra civica ecologista. (segue) (Rer)