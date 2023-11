Salute: a Roma test gratuiti per Hiv e Hcv fino a fine anno, già effettuati 560 screening (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito web, rintracciabile al portale in aggiornamento "www.possiamofarlo.it", riporterà tutti i luoghi e gli orari in cui è possibile accedere ai test gratuiti, offrirà informazioni logistiche e terrà un conteggio aggiornato quotidianamente del numero di screening svolti in città. È previsto anche un numero verde per accedere alle informazioni (800.95.77.74), è quello di Farmacap che gestisce le farmacie comunali: sarà possibile in questo modo prenotare il test e attendere le indicazioni su luogo e ora in cui recarsi. "Si tratta di un progetto nato da una mozione che un anno fa abbiamo approvato in Assemblea capitolina, che alcuni Municipi hanno votato e che oggi, grazie all’assessora alle Politiche sociali e della salute, Barbara Funari, e alla progettazione di Farmacap, si è tradotto in azioni concrete di sensibilizzazione e prevenzione nei vari territori della nostra città", ha detto Converti. (segue) (Rer)