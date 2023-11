Salute: a Roma test gratuiti per Hiv e Hcv fino a fine anno, già effettuati 560 screening (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Lo scorso anno l'iniziativa si è tenuta il primo dicembre con un "test day" in Campidoglio a cui hanno preso parte il sindaco Roberto Gualtieri, la giunta e i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione. "Anche quest'anno ripeteremo il test day facendo accedere il camper pubblico di Farmacap in piazza del Campidoglio e gli screening saranno a disposizione anche del pubblico, dalle 9 alle 11 - ha spiegato Cicculli -. L'idea è quella di dare continuità a quanto fatto lo scorso anno ma anche lavorare sul piano culturale: tuttora c'è uno stigma che accompagna la prevenzione per Hiv e Hcv, ci auguriamo partecipino quanti più soggetti istituzionali possibili, la cittadinanza ma anche i turisti". Il primo dicembre Villa Maraini dislocherà tre unità mobili in altrettanti punti della città: Tor Bella Monaca, Pigneto e San Giovanni. (Rer)