Cina: Xi Jinping invoca rafforzamento dell’apparato legale contro “i rischi esterni”

- La Cina deve rafforzare l’apparato legale per difendere gli interessi nazionali dai “rischi esterni”. Lo ha detto il presidente Xi Jinping durante una riunione del politburo tenuta a inizio settimana. Il leader cinese ha evidenziato l’esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge, costruire un forte stato di diritto e intensificare l’assistenza e la protezione consolare dei concittadini all’estero nel processo di apertura al mondo esterno. L’appello sembra rispondere sia alle controversie legali affrontate da società cinesi come Alibaba e ByteDance all’estero, sia all’esigenza di rafforzare la protezione dei cittadini presenti in aree di crisi come Sudan, Ucraina e Medio Oriente. (Cip)