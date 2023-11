Ecuador: parlamento riprende esame del giudizio politico su ex presidente Lasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Ecuador torna oggi a esaminare il processo politico nei confronti dell'ex presidente, Guillermo Lasso, accusato di aver arrecato danni erariali. Si tratta della mozione che si era iniziata a discutere la scorsa primavera e che lo stesso Lasso decise di disinnescare attivando il cosiddetto meccanismo della "morte incrociata": denunciando un uso politico dei fascicoli giudiziari, Lasso aveva chiuso la discussione che si sarebbe potuta chiudere con la sfiducia, sciogliendo il Parlamento e rimettendo contemporaneamente il mandato da presidente. La discussione è stata convocata lunedì dal presidente dell'Aula, Henry Kronfle, anche se permangono dubbi sulla procedura. Si eccepisce la possibilità che si possa aprire un "processo politico" nei confronti di un presidente non più in funzione, così come si fa notare che a stretto rigore si tratterebbe di una mera prosecuzione del dibattito interrotto, con la parola concessa ai solo oratori presenti nella scorsa legislatura. Per essere approvata, la mozione avrebbe bisogno di due terzi dei voti favorevoli, non meno di 92 sul totale di 137 deputati. (Brb)