Cina-Brasile: colloquio ministri Esteri a New York, focus su cooperazione

- Cina e Brasile sono partner strategici a tutto campo che hanno sempre mantenuto uno stretto coordinamento negli affari multilaterali. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di un colloquio avuto ieri a New York con l’omologo brasiliano, Mauro Vieira. Il titolare della diplomazia cinese ha ricordato la visita compiuta dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva a Pechino lo scorso aprile, notando come i due Paesi abbiano rafforzato la fiducia politica reciproca, mantenuto scambi ad alto livello e promosso una “cooperazione vantaggiosa” in vari ambiti. Ampia parte del colloquio è stata dedicata al conflitto tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas. Come presidente di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina vuole perseguire un cessate il fuoco duraturo, garantire la liberazione degli ostaggi e attuare la soluzione dei due Stati. Wang si è recato a New York per presiedere la riunione ad alto livello del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione israelo-palestinese. (Cip)