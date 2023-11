© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza, Martin Griffiths, si recherà domani ad Amman, in Giordania, per discutere la possibilità di aprire il valico israeliano di Kerem Shalom, al confine con l'Egitto, per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza da Israele. Lo ha reso noto l'emittente del Regno "Al Mamlaka". (Lib)