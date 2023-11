Cina-Vietnam: “Straits Times”, Wang Yi potrebbe recarsi domani ad Hanoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, potrebbe recarsi in Vietnam da domani, 30 novembre. Lo riferisce il quotidiano “Straits Times” sulla base di fonti riservate, secondo cui Wang parteciperà ad un incontro intergovernativo nella stessa giornata. Dall’istituzione delle relazioni diplomatiche nel 1950, Cina e Vietnam hanno mantenuto legami piuttosto fitti, nonostante una breve guerra nel 1979. Pechino è il principale partner commerciale del Paese del Sud-est asiatico, con cui l’anno scorso ha intrattenuto scambi commerciali per 175,5 miliardi di dollari, in aumento del 5,5 per cento su base annua. A inizio settimana, inoltre, il ministro del Commercio cinese, Wang Wentao, ha fatto sapere da Hanoi che il suo Paese aprirà ulteriormente il mercato ai prodotti vietnamiti. Stando alle indiscrezioni di stampa circolate negli ultimi mesi, queste visite potrebbero preludere ad un possibile viaggio del presidente cinese Xi Jinping il mese prossimo. (Cip)