- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:NAPOLIPresentazione del "Progetto di conoscenza e diffusione del valore universale del sito Unesco - centro storico di Napoli - attraverso attività di formazione e istruzione da svolgersi nelle scuole di Napoli" (finanziato ai sensi della Legge 77/2006). Il progetto, rivolto a docenti e studenti degli istituti comprensivi Confalonieri, Foscolo - Oberdan e Ristori, ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza della storia e dell'evoluzione del centro storico di Napoli. Interverranno: l'assessore all'Istruzione e alle famiglie Maura Striano e la professoressa Francesca Marone. Ex ospedale della Pace, Napoli (ore 9.30).Si conclude l'evento Unesco "Cultural Heritage in the 21st Century", per elaborare risposte comuni alle nuove sfide poste al Patrimonio mondiale e immateriale dell'umanità, organizzato congiuntamente da ministero degli Affari esteri e della cooperazione INternazionale e ministero della Cultura, con il sostegno del Comune di Napoli. Presente, dalle 14.30, il sindaco Gaetano Manfredi. Alle 18:45 intervengono il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e la direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, a seguire conferenza stampa di chiusura. Palazzo Reale, piazza del Plebiscito - Napoli (ore 10.30).Conferenza stampa di presentazione della 12/a edizione del premio L'Arcobaleno Napoletano, in collaborazione con la Fondazione Melanoma onlus. Presenti l'assessore comunale Teresa Armato, l'ideatrice del premio Anna Capasso, il direttore artistico Diego Paura e il dottor Corrado Caracò in rappresentanza della Fondazione Melanoma. Sala Giunta Palazzo San Giacomo - Napoli (ore 11).VARIEConvegno dal titolo "70 anni di urologia al Cardarelli”: partecipano il direttore generale del Cardarelli Antonio d'Amore, il direttore sanitario Gaetano D'Onofrio e la direttrice amministrativa Marcella Abbate. Salone Moriello dell’ospedale Cardarelli (padiglione N, padiglione monumentale) - Napoli (ore 9.30).Giornata di conclusione della prima edizione dell'Health Innovation Show 2023, promosso dalla Fondazione Mesit, Medicina Sociale e Innovazione Tecnologica. Centro Congressi del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa - Portici (ore 9.30).Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interviene alla Giornata della Legalità organizzata dal Liceo Braucci di Caivano, in collaborazione con il ministero della Giustizia. Auditorium dell'I.C. "Don Milani”, Via Foscolo 3 - Caivano (ore 10.30).Conferenza stampa sullo sciopero generale del primo dicembre, a Napoli, indetto da Cgil e Uil, contro la manovra finanziaria del governo. Presenti Nicola Ricci e Giovanni Sgambati, rispettivamente segretari generali della Cgil e della Uil di Napoli e Campania. Uil Campania, varco Pisacane interno porto - Napoli (ore 11).Il ministro della Giustizia Carlo Nordio interviene alla cerimonia d'inaugurazione di tre nuove aule per le udienze penali. Tribunale di Napoli Nord, piazza Trieste e Trento - Aversa (ore 13.30).Iniziano le attività di cantierizzazione per la ristrutturazione del centro sportivo di Caivano: oggi si procederà all'abbattimento dell'insegna 'Delphinia' e alla posa della prima pietra. Presenti il ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, il Commissario straordinario di Governo per Caivano Fabio Ciciliano, il presidente e l'amministratore delegato di Sport e Salute Spa, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris. Al termine della cerimonia si terrà un sopralluogo del cantiere con successivo punto stampa. Ex centro sportivo Delphinia - Caivano (ore 15).Presentazione della ricerca promossa dalla Fp Cgil Campania, in collaborazione con docenti e ricercatori della Università Federico II, per verificare le condizioni di benessere psicosociale nelle quali operano gli addetti del settore della sanità privata accreditata. All'incontro partecipano, tra gli altri, Alfredo Grazie, segretario Generale Fp Cgil Campania, Barbara Francavilla segretaria Fp Cgil Nazionale, Nicola Ricci, segretario Cgil Campania e Marco D'Acunto segretario sanità privata Fp Cgil Campania, e Vincenza Marino docente di psicologia del lavoro Università Federico II di Napoli. Salone "Federico" della Cgil, via Toledo 353 - Napoli (ore 15).Convegno su “Ecomafia, rifiuti tossici, oro nero. Proventi e investimenti illeciti nell'economia legale”. Presenta i lavoro Ugo de Cesare, presidente dell'Associazione Osservatorio per la legalità. Interverranno il senatore Sergio Rastrelli, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali; Giuseppe Visone, sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli; Giulio Vanacore, sostituto procuratore di Napoli; Scotto di Carlo, magistrato del tribunale civile di Napoli; Massimiliano Manfredi, consigliere regionale anticamorra della Campania. Palazzo Mirabella al Rione Terra, Pozzuoli (ore 18).