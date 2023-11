Governo: Meloni al primo posto della classifica di "Politico" sui decisori politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno dopo essere diventata la prima presidente del Consiglio donna italiana e leader della terza economia dell’Ue, Giorgia Meloni ha sfidato le aspettative e costruito un significativo gruppo di suoi sostenitori. È quanto si legge su “Politico” che ha pubblicato la sua classifica delle personalità più influenti, indicando Meloni al primo posto nella categoria dedicata ai decisori politici. “Meloni si è mossa per attuare riforme costituzionali che aumenterebbero significativamente i poteri del primo ministro”, ricorda “Politico”, parlando di alcune delle politiche adottate dal suo governo, dal decreto Rave, alla lotta contro l’immigrazione clandestina, il divieto alla maternità surrogata e una serie di politiche che avrebbero dovuto migliorare la sorte delle donne a basso reddito. “Mentre in precedenza chiedeva all’Italia di abbandonare l’euro e prendeva di mira ripetutamente ‘i burocrati di Bruxelles’, Meloni oggi sembra essere in buoni rapporti con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, lavorando anche a stretto contatto con lei e il primo ministro olandese Mark Rutte per stringere uno sfortunato accordo con la Tunisia cercando di limitare le partenze dei migranti”, si legge su “Politico. (segue) (Res)