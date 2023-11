Governo: Meloni al primo posto della classifica di "Politico" sui decisori politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi si sofferma poi sulla politica estera del governo, tanto che la presidente del Consiglio viene definita “il camaleonte politico per eccellenza”, e questo anche grazie alla posizione intransigente nei confronti della Russia. Poco dopo l’invasione dell’Ucraina, infatti, la premier ha criticato “l’inaccettabile atto di guerra su larga scala della Russia di Putin”, per poi recarsi a Kiev all’inizio di quest’anno in segno di solidarietà. “A maggio, al vertice del G7 in Giappone, Meloni ha piacevolmente sorpreso i funzionari statunitensi per il suo desiderio di costruire un forte rapporto con Biden; due mesi dopo, ha visitato la Casa Bianca, dove ha ricevuto un trattamento da Vip”, si legge sul portale, secondo cui la trasformazione è stata completata quando la premier “si è mossa per ritirare l’Italia dall’iniziativa cinese Belt and Road” e, con l’Italia pronta ad assumere la presidenza del G7 a gennaio del 2024, “l'inversione di rotta di Meloni ha portato sollievo su entrambe le sponde dell'Atlantico”. (segue) (Res)