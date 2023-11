Governo: Meloni al primo posto della classifica di "Politico" sui decisori politici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo anno elettorale sarà cruciale per la premier, che è anche presidente dei Conservatori e Riformisti europei, una famiglia politica che comprende il partito nazionalista polacco Diritto e giustizia e i Democratici svedesi di estrema destra. “Con gli elettori di tutta l'Unione europea diretti alle urne a giugno e Fratelli d'Italia di Meloni che sembrano più forti che mai, non è un segreto che il Partito popolare europeo di centrodestra abbia corteggiato la leader italiano, forse in vista di un accordo post elettorale che potrebbe ridisegnare il panorama politico europeo”, conclude “Politico”. (Res)