Cina-Malesia: colloquio ministri Esteri, focus su relazioni bilaterali e Medio Oriente

- La Cina è pronta a lavorare con la Malesia per rafforzare gli scambi e la cooperazione in vari campi, con l'obiettivo di innalzare le relazioni bilaterali a un nuovo livello. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di un incontro tenuto ieri a New York con l'omologo malesiano, Zambry Abdul Kadir. Il titolare della diplomazia cinese, scrive l'agenzia di stampa "China News Service", ha ricordato "le importanti intese" sinora raggiunte dal presidente Xi Jinping e dal primo ministro malesiano Anwar Ibrahim sulla costruzione di una "comunità dal futuro condiviso", notando come queste abbiano conferito nuovo slancio alle relazioni bilaterali. Parte del colloquio è stata dedicata al conflitto tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas. Wang ha ribadito la posizione del suo Paese sul dossier, evidenziando l'importanza di attuare quanto prima la soluzione dei due Stati e di prevenire un disastro umanitario in Medio Oriente. (segue) (Cip)