Cina-Malesia: colloquio ministri Esteri, focus su relazioni bilaterali e Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro cinese, che si è recato a New York per presiedere una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata al conflitto, ha evidenziato l'importanza della collaborazione internazionale per scongiurare un'escalation. "Questo incontro si tiene in un momento critico, nell'ultimo giorno dell'accordo di cessate il fuoco temporaneo. Non dobbiamo permettere che la guerra si riaccenda o che vengano danneggiati altri civili innocenti. La riunione dovrebbe lanciare un messaggio chiaro a questo riguardo. Tutte le parti in causa dovrebbero promuovere un flusso più fluido e sostenibile di aiuti umanitari a Gaza, alleviandone la crisi", ha detto Wang. Parole condivise dal ministro malesiano, secondo cui la Cina ha sempre mantenuto una posizione "equa" sul dossier. Come presidente di turno del Consiglio di sicurezza, "riteniamo che Pechino rivestirà un ruolo guida e proporrà iniziative concrete per promuovere la risoluzione dell'attuale crisi, sulla base dei desideri della stragrande maggioranza della comunità internazionale. La Malesia è pienamente d'accordo con la posizione cinese", ha detto Kadir. (Cip)