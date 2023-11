Ucraina: Kuleba, industrie difesa euro atlantiche lavorino come unica industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire la sostenibilità della sicurezza nell'intera area euro-atlantica, "le industrie della difesa europee devono aumentare la produzione, devono allinearsi e lavorare come un unico complesso olistico di industrie della difesa euro atlantica e della comunità euro atlantica". A dirlo il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo al Consiglio Nato-Ucraina di Bruxelles. (Beb)