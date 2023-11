Ucraina: Kuleba, non ci fermeremo, obiettivo rimane mantenere integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non si fermerà e cercherà di mantenere l'integrità territoriale, con i confini del 1991. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo al Consiglio Nato-Ucraina di Bruxelles. "Il messaggio che ho portato agli alleati è che dobbiamo continuare a combattere. L'Ucraina non si tirerà indietro. La nostra strategia è quella di mantenere l'integrità territoriale all'interno dei confini riconosciuti a livello internazionale dal 1991, e nulla ci fermerà. Il problema non è solo la sicurezza dell'Ucraina, ma la sicurezza dell'intero spazio euro-atlantico", ha detto Kuleba. (Beb)