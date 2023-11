Portogallo: oggi votazione finale su legge bilancio 2024, l'ultima del governo Costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà oggi all'Assemblea della Repubblica portoghese la votazione finale sulla legge di bilancio 2024, l'ultima del governo di Antonio Costa dopo le dimissioni annunciate in seguito al suo coinvolgimento in un'indagine per presunta corruzione. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", nel corso di quattro giorni di dibattiti e votazioni, la cui approvazione è garantita dalla maggioranza assoluta socialista, sono stati approvati più di 200 emendamenti, la maggior parte dei quali proposti dal partito di governo. Il bilancio dello Stato per il 2024 è stato presentato al Parlamento il 10 ottobre ed è stato difeso dal ministro delle Finanze, Fernando Medina, come una proposta che "garantisce redditi familiari più elevati, investe e protegge le generazioni future". (Spm)