Ucraina: Kuleba, non manca volontà occidente di aumentare produzione armi ma problemi tecnici

- Non c'è mancanza di volontà in Occidente nell'aumentare la produzione di armi da fornire all'Ucraina, ma problemi tecnici che vanno risolti. A dirlo il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo al Consiglio Nato-Ucraina di Bruxelles. "Non ho motivo di credere che all'Occidente manchi la volontà politica di farlo. Ma ho buone ragioni per credere che si debba fare molto lavoro tecnico e professionale per ottenere risultati in questo campo", ha detto. "Abbiamo il caso del milione di proiettili di artiglieria promessi dall'Unione europea. A tutt'oggi ne sono stati consegnati circa 300 mila e, se guardo alle ragioni di questa situazione, non vedo la mancanza di volontà. Vedo tonnellate di problemi tecnici che richiedono molta attenzione e cura", ha aggiunto. "Ho sollevato questo problema in ogni riunione a Bruxelles ieri e lo solleverò anche oggi. Le persone che hanno una conoscenza specifica di come funzionano le cose, di come funzionano i pezzi di ricambio, di come funzionano le catene di fornitura, devono sedersi e risolvere il problema, altrimenti l'Europa rimarrà indifesa", ha concluso. (Beb)