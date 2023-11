Regno Unito: Hague, a Sunak servirà un altro Paese se accordo con Ruanda dovesse fallire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, dovrà trovare un altro Paese disposto ad accettare migranti illegali deportati dal Regno Unito se l'accordo per la ricollocazione dei migranti con il Ruanda dovesse fallire. Lo ha dichiarato l'ex leader del Partito conservatore, William Hague. Secondo Hague, ripreso dal quotidiano "The Independent", un programma di deportazione è una "componente necessaria" della politica del governo per "fermare l'immigrazione illegale". "Se non si tratta del Ruanda, dovrebbe essere da qualche altra parte", ha detto Hague sulla prospettiva che Sunak non sarà in grado di trovare un accordo con il paese dell'Africa centrale. "Per fermare davvero l'immigrazione clandestina il Regno Unito deve dimostrare che chi viene nel Paese illegalmente verrà rimosso. Quindi penso che questa politica sia una componente necessaria, in un modo o nell'altro", ha concluso Hague. (Rel)