Panama: dopo sentenza Corte suprema presidente annuncia chiusura "ordinata e sicura" della miniera di rame (2)

- Considerato "l'impatto nella società panamense che il processo di chiusura potrà avere e le sue conseguenze ambientali, lavorative, sociali, economiche e legali, ogni decisione che adotteremo come Paese deve essere presa in modo responsabile, inclusivo e partecipativo", ha sottolineato Cortizo. Il presidente ha ribadito la convinzione che la giustizia sia "la colonna vertebrale della democrazia" e invitato tutti i panamensi "a rispettare ed eseguire le decisioni della Corte, che sono finali, definitive e obbligatorie". L'intera vicenda, ha sottolineato, dimostra che la democrazia panamense ha i "pesi e contrappesi idonei per affrontare per via istituzionale le differenze". (segue) (Mec)