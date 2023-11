Germania: Antitrust favorevole a spartizione Ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio federale per i cartelli industriali (Bkarta), ossia l'autorità antitrust della Germania, è favorevole alla spartizione delle Ferrovie tedesche (Db) in una società per la rete e una per le operazioni. "Più concorrenza nel settore ferroviario è positiva", ha dichiarato il presidente del Bkarta, Andreas Mundt, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano "Sueddeutsche Zeitung". Mundt ha aggiunto che Db dispone di "diversi modi subdoli per ostacolare la concorrenza, ciò dovrebbe essere cambiato". La separazione del gruppo di proprietà statale in un'azienda per la rete e una per le operazioni è, dunque, il modello giusto. La ristrutturazione e la creazione di un'impresa infrastrutturale orientata alla comunità all'interno di Db decisa dal governo federale potrebbe essere "soltanto il primo passo" in questa direzione. Per Mundt, infine, l'azienda dovrebbe eliminare le restrizioni alla concorrenza. (Geb)