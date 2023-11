Germania: sondaggio, 43 per cento favorevole a tagli al bilanciob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 43 per cento dei tedeschi è favorevole a tagli al bilancio per far fronte alla crisi dei conti pubblici in cui si trova la Germania. È il risultato di un sondaggio condotto dall'istituto demoscopico Insa Consulere, come riferisce il quotidiano "Neue Osnabruecker Zeitung". Per il 17 per cento degli intervistati, il governo federale dovrebbe emettere debito al fine di colmare la lacuna nelle casse dello Stato, mentre secondo il 9 per cento la soluzione passa per un aumento delle tasse. "Altre misure" sono sostenute dal 12 per cento del campione, con il 19 per cento che non ha alcuna opinione sul tema. (Geb)