Serbia: Commissione elettorale, accuse di frode sono senza fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse di frode elettorale in vista delle prossime consultazioni che si terranno in Serbia il 17 dicembre non hanno alcun fondamento. Lo ha affermato il presidente della Commissione centrale elettorale (Rik) del Paese, Vladimir Dimitrijevic, ripreso dalla stampa locale. "Tutte le liste elettorali avranno dei rappresentati nelle commissioni in oltre 8 mila seggi", ha affermato Dimitrijevic alla domanda se vi sia la possibilità che si verifichino abusi nel processo elettorale o durante il giorno del voto, viste le affermazioni dell'opposizione al governo che ha parlato in anticipo di possibili "furti elettorali". Il presidente della Rik ha quindi aggiunto che "in quasi tutti i seggi elettorali è prevista la presenza di osservatori nazionali e stranieri", e che "nel ciclo elettorale precedente ce n'erano più di 5 mila". Alla domanda quindi se ci sia spazio anche per la presenza di "elettori fantasma" nelle stesse liste elettorali, Dimitrijevic ha affermato che le stesse sono "molto più organizzate e precise di quanto lo siano mai state", soprattutto ora, ha detto, "che sono state sviluppate le tecnologie dell'informazione". (Seb)