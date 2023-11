Trapani: sgominata associazione a delinquere dedita al contrabbando di prodotto petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata eseguita questa mattina dai finanzieri del comando provinciale di Trapani su delega della procura della Repubblica di Marsala un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale, nei confronti di quattro soggetti, indiziati, allo stato delle indagini e salva la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva, dei reati di associazione a delinquere, finalizzata al contrabbando di prodotti petroliferi. Le indagini, condotte sotto la direzione della Procura di Marsala e delegate a militari della Compagnia Gdf Marsala, hanno avuto inizio nel 2022, a seguito dell’avvio di mirate attività di monitoraggio e riscontro eseguite nei confronti di una società operante nel settore del commercio, all’ingrosso e al dettaglio, tra gli altri, di carburante. In tale contesto, ad insospettire le Fiamme Gialle era stato un consistente andirivieni di autovetture e altri mezzi impegnati nel prelievo di gasolio destinato ad usi agevolati. I successivi approfondimenti rivelavano l’esistenza di un’articolata frode, architettata da quattro soggetti residenti a Marsala – destinatari delle misure cautelari - che, avvalendosi di un reticolo di società dislocate prevalentemente nel trapanese, curavano la destinazione di gasolio ammesso ad aliquote agevolate, in quanto destinato ad imprenditori agricoli e aziende floro-vivaistiche, ad usi soggetti a maggiore imposta, ovvero all’autotrazione, con conseguente reiterata evasione dell’accisa gravante sui prodotti energetici. Tale illecito “risparmio”, ottenuto in pregiudizio dell’erario, ha consentito alla società di rivendere i prodotti all’utenza ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto all’omologo prodotto destinato all’autotrazione di mezzi e dunque, in danno dei commercianti operanti nel settore, i quali sono stati sistematicamente tagliati fuori dal mercato. Al tal fine, gli indagati avevano costituito un mercato “parallelo”, avvalendosi della compiacenza di taluni soggetti aventi formalmente titolo ad acquisire prodotto agevolato, i quali si interponevano, mediante contabilizzazione di fatture fittizie, nella commercializzazione di gasolio di fatto destinato a soggetti non aventi titolo. (segue) (Rin)