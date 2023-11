Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima parte della giornata sereno o poco nuvoloso, con possibili foschie o locali banchi sulla Pianura fino al primo mattino. Dal pomeriggio da poco nuvoloso a velato, con tendenza in serata a nubi in aumento da ovest a est. Precipitazioni assenti in giornata; in tarda serata pioviggine occasionale, possibile ovunque, più probabile su Alpi e settori meridionali. Limite neve oltre 900 metri circa. Temperature minime e massime in calo. In pianura minime tra -1° e 4°C, massime tra 6 e 10°C. (Rem)