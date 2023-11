© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah ha scoperto l'identità di un proprio ex militante che avrebbe aiutato Israele a compiere un attacco ad Aleppo, in Siria, uccidendo sei combattenti del gruppo. Lo ha riferito il quotidiano libanese "An Nahar", senza fornire ulteriori informazioni. (Lib)