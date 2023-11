Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni deboli, localmente moderate su Appennino e Prealpi Centro-Orientali: nella prima parte della giornata diffuse; in temporanea irregolare attenuazione nel pomeriggio; in ripresa sparse in serata, con maggior interessamento dei settori centro-orientali. Nevose attorno ai 500 metri fino a metà mattina; quindi limite neve in risalita fino a portarsi attorno ai 1400 metri. Temperature minime in aumento, massime in calo. In Pianura minime intorno a 3°C, massime intorno a 4°C. (Rem)