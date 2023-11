Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco Giuseppe Sala prende parte all'inaugurazione del centro protoni dell'Istituto Europeo di Oncologia.Istituto Europeo di Oncologia via Ripamonti 435 (ore 11)L'assessora ai Servizi civici e Partecipazione Gaia Romani interviene alla presentazione di "Un'I.D.E.A. di centro culturale".Base Milano, via Bergognone, 34 (ore 16)REGIONEIl presidente Attilio Fontana, riceve il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel. Il governatore Fontana e il presidente Pavel intervengono alle ore 12, al “Business forum Italian-Czech” in programma al belvedere del 39esimo piano.Palazzo Lombardia, ingresso N1 (ore 11:30)L'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, presenta il progetto, realizzato da ASST Sette Laghi, finalizzato all'assunzione di personale infermieristico, anche straniero.Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22 (ore 15)Il presidente Attilio Fontana e l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, inaugurano “Insieme è Natale a Palazzo Lombardia”, il ricco programma di iniziative organizzate dalla Regione per le festività natalizie. Durante l'appuntamento monsignor Delpini benedice il presepe del Museo delle missioni estere dei frati cappucciniPiazza città di Lombardia, 1 (Ore 17:30)VARIEConvegno: “La Cassa di risparmio delle provincie lombarde a 200 anni dalla fondazione”, organizzato da Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo. Intervengono: Giovanni Azzone, Presidente Fondazione Cariplo; Giovanni Bazoli, Presidente Emerito Intesa Sanpaolo; Giuseppe Guzzetti, già Presidente Fondazione Cariplo e Acri; Roberto Mazzotta, già Presidente Cariplo; Anna Maria Tarantola, Presidente Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice.Centro Congressi Fondazione Cariplo, Via Romagnosi, 8 (ore 10)Inaugurazione dello IEO Proton Center. Intervengono: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Guido Bertolaso, Assessore al Welfare di Regione Lombardia; Carlo Buora, Vicepresidente IEO; Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEOIstituto Europeo di Oncologia, Via Ripamonti 435 (ore 11)Conferenza stampa di Cgil, Cisl e Uil sulle liste d’attesa in sanità nel milanese.Camera del lavoro, corso di Porta Vittoria, 43 (ore 11)Legacoop Lombardia presenta il bando pensato per promuovere e sostenere le startup cooperative lombarde che vogliono sviluppare idee imprenditoriali innovative collegate agli obiettivi dell'Agenda 2030. In occasione della conferenza stampa sono presentati anche i dati 2023 aggiornati delle cooperative presenti in Lombardia, il loro identikit, le caratteristiche e i campi di azione delle imprese pi longeve e di successo capaci di generare oltre quattro miliardi di valore di produzione. Intervengono: Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano; Attilio Dadda, Presidente di Legacoop Lombardia; Barbara Farina, Direttrice di Legacoop Lombardia.Biblioteca Nazionale Braidense di Brera, via Brera 28 (ore 11:30)Evento "OverTen altre menti", un'iniziativa per raccontare la storia di dieci anni di Bee.4 dalle origini ad oggi. Intervengono, tra gli altri: Giuseppe Cantatore: Fondatore e Presidente di bee.4 altre menti; Marco Grazioli: Presidente The European House Ambrosetti.Carcere di Bollate (ore 15)Presentazione dell'intervento di restauro di tre dipinti dell'Ottocento, appartenenti al patrimonio artistico dell'Accademia, sostenuto da Value Search. Intervengono: Diego Visconti, Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Brera; Giovanna Brambilla, Founder di Value Search e Paola Strada, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.Accademia di Brera, via Brera 28 (ore 18:30)Presentazione del volume "Io sono un disegno", la monografia dedicata all'artista, editrice, critica e scrittrice Lisa Ponti (1922-2019), figlia del celebre architetto Gio Ponti.Triennale Milano, viale Alemagna, 6 (ore 18:30)(Rem)