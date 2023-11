Regno Unito: Gove, Covid-19 potrebbe essere un virus creato dall'uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid-19 potrebbe essere un virus creato dall'uomo che ha reso difficile la preparazione alla pandemia. È quanto ha dichiarato il ministro per le Pari opportunità, l'Edilizia abitativa e le Comunità britannico, Michael Gove, durante l'inchiesta indipendente sulla gestione della pandemia di Covid-19 da parte del governo. Lo riferisce il quotidiano "The Telegraph". Gove ha dichiarato che esistevano diverse "valutazioni significative" secondo cui il virus non avrebbe un'origine naturale. "Non eravamo ben preparati come avremmo dovuto essere idealmente. C'è un significativo corpus di giudizi che ritiene che il virus stesso sia stato creato dall'uomo e che presenta anche una sorta di sfide", ha detto Gove. Durante le prime fasi della pandemia di Covid-19, Downing Street aveva invitato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a "considerare tutte le strade possibili", affermando che c'era "ancora lavoro da fare" per individuare le origini del virus. (Rel)