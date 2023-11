Romania: Parlamento approva creazione Comando regionale Nato per le operazioni speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento di Bucarest ha dato il via libera alla creazione del Comando regionale della Nato per le operazioni speciali, a Targu Mures, nell'area centrale della Romania. Lo riferisce l'agenzia d'informazione romena "Agerpres". Il funzionamento e l'organizzazione del Comando regionale sono stabiliti a livello bilaterale tra Romania e Bulgaria. Nella richiesta inviata dal presidente romeno, Klaus Iohannis si rileva che, "sullo sfondo del cambiamento radicale del contesto della sicurezza internazionale, la Nato ha individuato la necessità di una struttura di comando e controllo per le operazioni speciali nella regione del Mar Nero". Data la vicinanza della Romania e della Bulgaria alla zona di conflitto in Ucraina, i due Paesi vogliono raggiungere la piena capacità operativa entro la fine del 2024. (Rob)