Corea del Sud: Expo 2030, Yoon si scusa per il fallimento della candidatura di Busan

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, si è scusato pubblicamente oggi per il fallimento della candidatura di Busan a ospitare l'Expo 2030. Yoon ha formulato le scuse durante un discorso alla nazione, assumendosi personalmente la responsabilità per il fallimento della candidatura. "Le nostre previsioni basate sui contatti tra il settore privato e pubblico erano molto lontane dalla realtà", ha dichiarato Yoon di fronte ai giornalisti presso l'ufficio presidenziale. "Offro le mie sincere scuse per aver deluso la nostra gente, compresi i cittadini di Busan. È tutta colpa mia", ha affermato. Busan ha perso la candidatura contro la capitale dell'Arabia Saudita Riad in un voto tenutosi a Parigi tra gli stati membri del Bureau International des Expositions, l'organismo responsabile della supervisione dell'Expo mondiale. La capitale saudita ha ottenuto 119 voti contro i 29 di Busan, mentre Roma, in Italia, si è piazzata terza con 17 voti.(Git)