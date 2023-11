Coree: anche Seul si appresta a ripristinare le postazioni militari lungo il confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Corea del Sud si apprestano a ripristinare una delle postazioni militari che erano state disarmate lungo il confine militarizzato tra le due Coree, in risposta alle iniziative analoghe assunte nei giorni scorsi dalla Corea del Nord. Lo riferisce il quotidiano “Korea Herald”, che cita fonti anonime a conoscenza della questione. Corea del Nord e Corea del Sud avevano demolito ciascuna 10 posti di guardia lungo la Zona demilitarizzata a seguito di un accordo per la riduzione delle tensioni militari tra le due Coree, lasciandone uno ciascuna integro ma disarmato a causa del loro valore storico. Le forze armate sudcoreane si preparerebbero a ripristinare proprio questa installazione, sita a Goseong, circa 155 chilometri a nordest di Seul. Secondo fonti informate, il sito simbolico, uno dei primi posti di guardia istituiti dopo la guerra coreana del 1950-53, potrebbe essere ripristinato per operazioni ordinarie in tempi relativamente brevi. Le truppe sudcoreane stanno anche preparando attrezzature per posti di sorveglianza temporanei e armi in risposta al ridispiegamento di truppe e armi pesanti della Corea del Nord lungo il confine, secondo le fonti. (segue) (Git)