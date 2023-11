Coree: anche Seul si appresta a ripristinare le postazioni militari lungo il confine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud aveva annunciato a sua volta il 22 novembre il ripristino delle misure di sorveglianza attiva rafforzata lungo il confine di fatto con la Corea del Nord, sospendendo l’accordo militare che le due Coree avevano raggiunto nel 2018 a seguito di uno storico summit tra i rispettivi capi di Stato. La decisione di Seul giunge in risposta al lancio del primo satellite spia nordcoreano, effettuato proprio il da Pyongyang e rivendicato ufficialmente ieri da quel Paese. La decisione di sospendere l’accordo è stata approvata dal presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, che dopo il lancio del satellite ha preso parte in videocollegamento da Londra a una riunione di emergenza del suo consiglio di sicurezza nazionale. In una nota diffusa dall’ufficio di presidenza coreano, il presidente ha affermato che tramite il lancio del satellite la Corea del Nord punta a rafforzare le proprie capacità di sorveglianza ai danni della Corea del Sud, e a far progredire ulteriormente la propria tecnologia balistica applicata allo sviluppo di missili balistici intercontinentali. (Git)